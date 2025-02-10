«Норникель» озвучил прогнозы по мировому рынку никеля и других металлов

«Норникель» озвучил свои прогнозы по мировому рынку никеля и других металлов. В пресс-релизе компании отмечается, что прогноз по рынку никеля является нейтральным в среднесрочной перспективе, но более позитивным в долгосрочной.
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