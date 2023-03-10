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Свыше 30 единиц нового медоборудования привезли в Балахнинскую районную больницу

Свыше 30 единиц нового медоборудования привезли в Балахнинскую районную больницу

На модернизацию оборудования в больнице Балахны потратили в общей сложности 62,5 млн рублей.В Балахнинскую центральную районную больницу поступило более 30 единиц медоборудования, о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.

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