Свыше 30 единиц нового медоборудования привезли в Балахнинскую районную больницу

На модернизацию оборудования в больнице Балахны потратили в общей сложности 62,5 млн рублей.В Балахнинскую центральную районную больницу поступило более 30 единиц медоборудования, о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.
На модернизацию оборудования в больнице Балахны потратили в общей сложности 62,5 млн рублей.В Балахнинскую центральную районную больницу поступило более 30 единиц медоборудования, о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.
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