Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Самый поганый отросток славянства это пшеки,спокон веку пытаются выставит себя этакими всемирными решателями,но-вороб...В Польше предложи...
  • Nikolay Boyko
    Молодцы!! Нашим погранцам меньше работы будет 😀😀👍👍НАТО начала строи...
  • Неизвестно Неизвестно
    Умные люди на телевидении нужны«Словно говорят: ...

S7 договорилась о поставке модернизированных советских самолетов

S7 договорилась о поставке модернизированных советских самолетов

Российская авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, подписала меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), который в том числе подразумевает поставку 100 усовершенствованных самолетов Ту-214, разработанных еще в советское время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх