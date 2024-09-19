S7 договорилась о поставке модернизированных советских самолетов

Российская авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, подписала меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), который в том числе подразумевает поставку 100 усовершенствованных самолетов Ту-214, разработанных еще в советское время.