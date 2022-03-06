Полицейские в Кемеровской области присоединились ко Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом»

Накануне Международного женского дня участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Яйскому муниципальному округу совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних присоединились ко Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом».

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