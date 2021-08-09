В Чехии тысячи людей заразились коронавирусом после вакцинации

Русская веснаПолитикаВ Чехии тысячи людей заразились коронавирусом после вакцинации В Чехии из 5,08 миллиона полностью вакцинированных от коронавируса жителей заразились инфекцией 4570 человек, или 0,09%.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна СемченкоДебильный заголовок! 9 сотых процента от вакцинированных всё-таки заболели короной - отличный результат для вакцинации, а заголовок настраивает на "ужас ужасный". Прочитал человек только заголовок и уже против вакцины.Комментировать
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