Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, забросившим 300 шайб в большинстве. В ночь на 25 октября в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
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