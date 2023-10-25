Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, забросившим 300 шайб в большинстве. В ночь на 25 октября в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».