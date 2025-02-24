"Новые люди" вступились за жителей Солонешенского района, борющихся с золотодобытчиками

Пока золотодобыча не приостановлена, но информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор Никита Федюнин и жители Солонешенского района / Фото: Максим Платонов В Алтайском крае борьба неравнодушных жителей Солонешенского района с золотодобывающей компанией вышла на новый уровень: сельчане обратились за помощью к депутату Госдумы.