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Хайруллин — о матче ЦСКА с «Динамо Минск»: «Забить, может быть, мусорный гол, и тогда игра бы могла раскрыться»

Хайруллин — о матче ЦСКА с «Динамо Минск»: «Забить, может быть, мусорный гол, и тогда игра бы могла раскрыться»

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин подвел итоги матча с минским «Динамо».Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин подвел итоги матча с минским «Динамо».

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