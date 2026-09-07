Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирске сотрудниками полиции прекращено гражданство Российской Федерации двум лицам за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Согласно пункту 11 статьи 31 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти выносится решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, находящихся в местах лишения свободы.

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