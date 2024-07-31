В Москве начался суд над экс-генералом ФСБ Мурышовым по делу о взятках

Рассмотрение уголовного дела о взятках в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова началось в 235-м гарнизонном военном суде в Москве.
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