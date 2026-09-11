На Западе очень любят вспоминать «сталинские депортации народов». А вот сегодняшний юбилей мало кто вспомнит.
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Вандалы вообще-то это одно из германских племён. Об этом тоже не вспоминают на Западе. А история предсказывает события.
В 1942 г Рузвельт подписал указ об отселении американцев японского происхождения с западного побережья. что-то никто в пиндостане не кается и голову пеплом не посыпает.