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Владимир Корнилов: Почему-то такие депортации вспоминать в Европе не принято

Владимир Корнилов: Почему-то такие депортации вспоминать в Европе не принято

На Западе очень любят вспоминать «сталинские депортации народов». А вот сегодняшний юбилей мало кто вспомнит.

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Альбина

В 1942 г Рузвельт подписал указ об отселении американцев японского происхождения с западного побережья. что-то никто в пиндостане не кается и голову пеплом не посыпает.