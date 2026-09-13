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Пятый канал

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ВСУ более десяти раз атаковали учебный центр ЗАЭС

ВСУ более десяти раз атаковали учебный центр ЗАЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся более чем десяти атакам ВСУ с помощью беспилотников.

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