«Не на поле боя»: В Италии назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с заявлением, которое в нынешней европейской политической атмосфере звучит почти как вызов мейнстриму: украинский конфликт завершится за столом переговоров, а не на поле боя.
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