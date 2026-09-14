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Мировое обозрение

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«Не на поле боя»: В Италии назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

«Не на поле боя»: В Италии назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с заявлением, которое в нынешней европейской политической атмосфере звучит почти как вызов мейнстриму: украинский конфликт завершится за столом переговоров, а не на поле боя.

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