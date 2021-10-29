У страха глаза велики: кто пугает молодых финнов Россией

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаУ страха глаза велики: кто пугает молодых финнов РоссиейВ пятницу, 29 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЛуговойКак говаривали мериканьские нигры во времена рапства, - слишком много холста на пару штанов. Не нравится - пусть не едят. Это раз. Они от нас - зла не видели. Было б нам надо - они нормальная такая мишеня. Это два. Хотели быб мы их тихо приморить ввиду разночтений по вопросьям - просто быб не пролонгировали договор по канаве. Нам тая канава без надобностев, - им без неё вешалка. Это три. И четыре... Пусь проверяють свои информационные ресурцы. При текущем раскладе, боюсь, их кто-то свой спецом поджигает. Кстати, и пять. Случись горячая фаза - сегодня не будет ни Раатенской дороги, ни 192 и 44 дивизии, ни тем более расстрелянных Зеленцова и Виноградова. С ихней поляны что-то вспорхнёт в нашу сторону - а мы этого просто ждём. Как говорят в ДПС, - повод для вменения. Я сказал слишком много. А теперь - пора выпить за мир на шведско-россий... тьху, за мир во всём миреЪ. Соцсети - ложь, да в них намёк...?Комментировать
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