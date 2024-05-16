На соревнованиях в Туле выбрали лучшее звено газодымозащитной службы

В Туле прошел заключительный этап смотра-конкурса на звание "Лучшее звено газодымозащитной службы территориального пожарно – спасательного гарнизона Тульской области" в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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