Захарова: Запад делает все, чтобы убить демократические институты на корню

Запад прилагает все усилия, чтобы уничтожить демократические институты в самом их основании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .
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Побеждает в "выборах", как правило наиболее организованная и обеспеченная материально-техническими, финансовыми, информационными и силовыми ресурсами ОПГ. Наша надежда - на Власть РАЗУМНУЮ - создающую условия для массовой социальной, профессиональной и творческой самореализации большинства населения с защитой огромной ресурсной территории объединённой нашими предками от внешних угроз...
Запад совсем не пытается "...уничтожить демократические институты...", а приводит их к абсолютно формализованному виду монопольного управления плебсом... "ДЕМОКРАТИЯ" - ничто иное, как метод её имитации с "размазыванием" ответственности на "электорат" за последствия управления распределением материальных, финансовых, трудовых ресурсов Организованными Политическими Группами. "Демократически" за деньги, СМИ, черно-белым пиаром, проталкивающих "нужников"- избранцев и расставляющих на ключевые места системы управления "своих" клерков.