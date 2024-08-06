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Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области

Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что ему во вторник позвонили шесть губернаторов регионов на фоне обострения ситуации с боями в приграничье, выразили поддержку и предложили помощь.

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