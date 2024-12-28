РКН зарегистрировал около 50 тысяч страниц в соцсетях с 10-тысячной аудиторией

За неполных два месяца с начала введения обязательной регистрации в реестре Роскомнадзора владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, ведомство получило более 135 тысяч заявлений о регистрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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