Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Стрелки Поморья завоевали золото Кубка страны в командном зачёте

Сборная Архангельской области по пулевой стрельбе успешно выступила на всероссийских соревнованиях, которые проходят в ПодмосковьеСборная Архангельской области по пулевой стрельбе успешно выступила на всероссийских соревнованиях, которые проходят в ПодмосковьеВ скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета золотые медали завоевала команда Поморья в составе Леонида Екимова, Михаила Исакова и Сергея Кулебакина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх