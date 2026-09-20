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Царьград

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Ротенберг объявил о планах с Овечкиным и поддержке игрока

Ротенберг объявил о планах с Овечкиным и поддержке игрока

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о совместных планах с Александром Овечкиным, игроком «Вашингтона».

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