Карлсон назвал единственный шанс для победы "дряхлого" Байдена на выборах

Такер Карлсон уверен, в том, что Байдену не победить на выборах президента в США честно.Американский журналист Такер Карлсон заявил, что победа "дряхлого" Джо Байдена на грядущих выборах президента в США может быть только в случае мошенничества.
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