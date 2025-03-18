Депутат Алексей Вихарев и свердловские волонтеры съездили в ДНР и восстановили памятники воинам ВОВ

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с активистами его Волонтерского центра, свердловскими добровольцами-спасателями и общественниками отправились в Донецкую Народную Республику в рамках третьего «Добровольческого десанта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии