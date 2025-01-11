DR: Гренландия пока не планирует проводить референдум о независимости

Власти Гренландии пока не планируют проведение референдума независимости от Дании, хотя ранее премьер Муте Эгеде заявлял, что острову не хватает самостоятельности во внешней политике, передает датская телерадиокомпания DR.
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