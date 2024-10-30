Пожар на складе в подмосковном Долгопрудном ликвидирован

В МЧС России заявили о ликвидации возгорания на складе в подмосковном Долгопрудном. «МЧС России: пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах», — говорится в Telegram ведомства.
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