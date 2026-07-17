В Москве задержали двух студентов за поджог релейных шкафов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали двух иностранных студентов в Москве, которые по заданию неизвестных за обещанное вознаграждение в $300 подожгли релейные шкафы на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги.