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Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Здесь вырастают такие игроки, как Ямаль»

Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Здесь вырастают такие игроки, как Ямаль»

«УЕФА ввел новый финансовый фэйр-плей, который в большей степени соответствует нашему. Мы можем сравнить себя с Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого.

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