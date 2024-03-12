Неординарный рекламный ход: как преступник на эшафоте в разы поднял продажи какао

Сейчас какао — довольно распространенный напиток, который любят многие взрослые и дети. Но в самом начале своей популярности в Европе необычному чужеземному лакомству пришлось испытать на себе все чудеса средневековой рекламы, которая в прямом смысле слова работала не на жизнь, а на смерть.