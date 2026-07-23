CRUDEOIL1! — Technical Structure Analysis Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartsSpecialist CRUDEOIL1! — Technical Structure Analysis Chart Visual & Pattern Layout: ChartsSpecialist (via TradingView) Technical Observations Rounding Bottom / Cup Structure: The chart illustrates a multi-week curved recovery formation (rounding bottom), representing a gradual shift from a sustained sell-off to persistent buying pressure.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)