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Газета.ру

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Онколог Решетов: бездумное установление зубных имплантов может привести к раку

Онколог Решетов: бездумное установление зубных имплантов может привести к раку

Протезирование зубов исключительно ради эстетики может вызвать рак. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

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