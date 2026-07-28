Онколог Решетов: бездумное установление зубных имплантов может привести к раку

Протезирование зубов исключительно ради эстетики может вызвать рак. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.
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