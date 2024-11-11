Верховный суд отменил смягчение наказания киллеру из Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября, ФедералПресс. Верховный суд России рассмотрел жалобу замгенпрокурора Игоря Ткачева и отправил дело Игоря Ковальчука, подозреваемого в убийствах для ОПГ «Трифоновские», на новое рассмотрение.
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