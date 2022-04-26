Спорт Уик-Энд

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Если из «Зенита» уйдут легионеры, лига явно уравняется - чемпион не сможет скупить всех сильных российских игроков

Если из «Зенита» уйдут легионеры, лига явно уравняется - чемпион не сможет скупить всех сильных российских игроков

Как преобразится «Зенит», если его покинут ведущие легионеры? Мнение по этому поводу в интервью «Спорт уик-энду» высказал экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев.

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