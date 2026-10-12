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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Предлагали контракт с серьезной бонусной системой, его это не устраивало. Кроме того, большое значение имеет мнение тренеров, оно было неоднозначным»

Генеральный директор « Динамо » Анатолий Харчук рассказал о переговорах с форвардом Никитой Гусевым .

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