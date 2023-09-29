В медиацентре на Сторожевой проведут экологический мастер-класс

Детская библиотека №125 приглашает принять участие в экологическом мастер-классе «Эко-мастерство». Его подготовили волонтёры Библиотек №120 и Детской библиотеки №125 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
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