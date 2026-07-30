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ИА Регнум

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Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Удмуртию

Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Удмуртию

Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Удмуртию. Об этом стало известно 30 июля. / Источник: © Виктор Антонюк/РИА НовостиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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