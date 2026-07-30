Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Удмуртию. Об этом стало известно 30 июля. / Источник: © Виктор Антонюк/РИА НовостиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.