Один мирный житель погиб при атаке ВСУ на Удмуртию. Об этом стало известно 30 июля. / Источник: © Виктор Антонюк/РИА НовостиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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