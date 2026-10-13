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Русская весна

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На Украине ужесточают правила могилизации: брони лишают даже работников оборонки

На Украине ужесточают правила могилизации: брони лишают даже работников оборонки

На Украине ужесточают правила могилизации: брони лишают даже работников оборонки.  По информации депутата Рады Железняка, доля сотрудников, которых можно забронировать от мобилизации в оборонной сфере и энергетике, снизится со 100% до 85%.

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