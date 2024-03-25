Посетители «Крокус сити Холл» обезоружили одного из террористов

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

У меня вопрос?! Простая , ну прямо детская арифметика, хотите математика. Итак: завержали 4 террориста. Держим у уме. В Брянской области задержали 4 терростиста. Мужчина , как он сам говорит, ему удалось обезоружить одного террориста, другой помог ему : далее цитата из статьи "В этот момент к нему подбежал еще один мужчина и тоже нанес автоматчику несколько ударов."И мы его вырубили", - заключил зритель." Однако "после вырубли" и снова цитата "После этого ему и другим, кто находился рядом, удалось выбежать из зала." Объясните, как после "вырубки" можно сбежать?! И как дое мужчин, которые обезоружили и вырубили не смогли скрутить, задержать ублюдка? Много не стыковок. Но это моё мнение... Ничего личного и лишнего...