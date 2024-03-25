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Смоленск 2.0

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Посетители «Крокус сити Холл» обезоружили одного из террористов

Посетители «Крокус сити Холл» обезоружили одного из террористов

Один из мужчин рассказал, как ему удалось выбраться из зала и спасти десятки людей. По словам мужчины, о котором рассказали по телеканалу "Россия 24", в момент нападения он с женой находился в бельэтаже и видел действия террористов.

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Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
У меня вопрос?! Простая , ну прямо детская арифметика, хотите математика. Итак: завержали 4 террориста. Держим у уме. В Брянской области задержали 4 терростиста. Мужчина , как он сам говорит, ему удалось обезоружить одного террориста, другой помог ему : далее цитата из статьи &quot;В этот момент к нему подбежал еще один мужчина и тоже нанес автоматчику несколько ударов.&quot;И мы его вырубили&quot;, - заключил зритель.&quot; Однако &quot;после вырубли&quot; и снова цитата &quot;После этого ему и другим, кто находился рядом, удалось выбежать из зала.&quot; Объясните, как после &quot;вырубки&quot; можно сбежать?! И как дое мужчин, которые обезоружили и вырубили не смогли скрутить, задержать ублюдка? Много не стыковок. Но это моё мнение... Ничего личного и лишнего...
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