У экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной заметили округлившийся живот

Супруги комментировать предположение о возможной беременности отказались. Фото: из открытых источников Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов на днях вышли в свет, где внимание присутствующих привлек округлившийся живот певицы, пишет «7Дней».
Супруги комментировать предположение о возможной беременности отказались. Фото: из открытых источников Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов на днях вышли в свет, где внимание присутствующих привлек округлившийся живот певицы, пишет «7Дней».
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