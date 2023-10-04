Нет ничего легче, чем гренки – ведь по своей сути это просто поджаренные кусочки хлеба

Нет ничего проще гренок – ведь по сути это просто поджаренные кусочки хлеба. И так – на что хватит фантазии? Сладкие и соленые, с яйцом, чесноком или специями — мы собрали для вас подборку из 20 лучших рецептов гренок! 1.
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