МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Билет в Крым очень дорогой, а вас баков нет!😜👍👈👀😎«Виноваты болтлив...
  • Лев Добрый
    Каждый видит всё со своей колокольни, пусть будет так, как говорит власовец Стариков!😜👈👀🖕Экс-полковник СБУ...
  • Лев Добрый
    Чувак, у тебя что, заде чешется, любитель голых вечеринок? 😜👍👈🖕«Я без голых вече...

Россия давит на Украину полутора тысячами пленных нацистов – жена «азовца» 

Россия давит на Украину полутора тысячами пленных нацистов – жена «азовца» 

Россия, пользуясь своей сильной позицией, не отдает Украине более 1,6 тысяч военнопленных, сдавшихся в плен российской армии в боях за Мариуполь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эту сучку надо на нары в Сибирь без УДО
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх