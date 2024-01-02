Россиян предупредили об опасности пассивного отдыха в новогодние каникулы

Затянувшийся пассивный отдых может негативно сказаться на физическом и на эмоциональном здоровье. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
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