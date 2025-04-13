В Стародубе простятся с погибшим бойцом СВО Артуром Титовым

Названа дата прощания и похорон бойца.В понедельник, 14 апреля 2025 года, в Стародубе состоится прощание с рядовым Артуром Викторовичем Титовым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
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