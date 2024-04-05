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Новый Нижегородский

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Друзья, в эти выходные я проведу встречи со сторонниками во...

Друзья, в эти выходные я проведу встречи со сторонниками во...

Друзья, в эти выходные я проведу встречи со сторонниками во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле Обсудим строительство нашей партии “Рассвет”, проведение учредительного съезда, участие в сентябрьских выборах и местные проблемы.

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