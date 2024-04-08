Стоянов объяснил, почему не общался с сыновьями

Актер Юрий Стоянов поделился причинами прекращения общения со своими сыновьями. Во время интервью с блогером Надеждой Стрелец, народный артист России объяснил, что такое решение было принято по желанию его бывшей жены.
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