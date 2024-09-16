После "Крокуса" – на экране: таджики выигрывают призы под аплодисменты Якубовича. Спасибо Эрнсту

Елена Иванова

Сергей, разберитесь: как могут быть сегодня те (таджики), отдавшие свою жизнь за нашу страну. Они уже ПОКОЙНИКИ!!!Царствие им Небесное! То, что украинцев, таджиков и других "братских" народов их местная элита-власть (беев, панов и пр.), воспитала поколения русофобов в ненависти к России и нашим народам, вас не смущает? Когда они приезжают к нам, не уважают наши традиции и законы, россияне возмущаются и их за это называют нацистами!!! Странно!!! Тогда лучше быть нацистом, чем позволять кишлачникам поганить Родную Землю!!!