Медвежий угол
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Медвежий угол

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После "Крокуса" – на экране: таджики выигрывают призы под аплодисменты Якубовича. Спасибо Эрнсту

После "Крокуса" – на экране: таджики выигрывают призы под аплодисменты Якубовича. Спасибо Эрнсту

Avia.pro - СМИ В 2024 году Поле Чудес окончательно закрепило свой статус не просто телевизионного шоу, а эпицентра абсурда, созданного для того, чтобы удивлять, веселить и слегка шокировать.

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Комментарии
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Елена Иванова
Сергей, разберитесь: как могут быть сегодня те (таджики), отдавшие свою жизнь за нашу страну. Они уже ПОКОЙНИКИ!!!Царствие им Небесное! То, что украинцев, таджиков и других &quot;братских&quot; народов их местная элита-власть (беев, панов и пр.), воспитала поколения русофобов в ненависти к России и нашим народам, вас не смущает? Когда они приезжают к нам, не уважают наши традиции и законы, россияне возмущаются и их за это называют нацистами!!! Странно!!! Тогда лучше быть нацистом, чем позволять кишлачникам поганить Родную Землю!!!
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2 час.
Елена Иванова
Там плавать хотели на рейтинги, они датируются из бюджета министерства культуры! Пару лет назад долг 1 канала составлял около 8-9 млн. Не знаю, как теперь, но думаю, что дела еще хуже! Надо протестовать &quot;кнопкой&quot;, не включать!
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1 час.
ЕИ
Елена Иванова
Теперь рейтинг этому &quot;крутилово барабан&quot; будут составлять кишлачники - это их уровень, наши уже давно не смотрят. Главное, чтобы теперь не начали отгадывать узбекско-таджикские слова!🤑😜😂
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1 час.

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