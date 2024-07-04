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Региональная Юридическая Служба

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Российские десантники создали установку против дронов ВСУ

Российские десантники создали установку против дронов ВСУ

 Inna Varenytsia/REUTERS В зоне проведения специальной военной операции десантники российской группировки «Днепр», несущие службу на Ореховском направлении, разработали мобильную установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.

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