Российские десантники создали установку против дронов ВСУ

Inna Varenytsia/REUTERS В зоне проведения специальной военной операции десантники российской группировки «Днепр», несущие службу на Ореховском направлении, разработали мобильную установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.
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