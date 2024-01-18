Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Рождённый ползать , летать не может...Высоцкая решила л...
  • Руслан Техажев
    Понятия: "диаспора" и "организованная преступная группировка"- должны быть признаны идентичными. Только так!В Госдуме назвали...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    У депутатов глаза открылись?В Госдуме назвали...

Отпуск будет? Отразится ли на туристах отказ турецких банков работать с российскими

Отпуск будет? Отразится ли на туристах отказ турецких банков работать с российскими

Алтайский эксперт отметила, что в этом году раннее бронирование туров в Турцию идет более активно, чем в 2023 году Отказ турецких банков работать с российскими не должен отразиться на туристах, считает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх