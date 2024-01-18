Отпуск будет? Отразится ли на туристах отказ турецких банков работать с российскими

Алтайский эксперт отметила, что в этом году раннее бронирование туров в Турцию идет более активно, чем в 2023 году Отказ турецких банков работать с российскими не должен отразиться на туристах, считает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.
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