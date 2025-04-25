МИД КНР: Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифам

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифам, не говоря уже о достижении соглашения по данному вопросу, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.