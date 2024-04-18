Россиянам назвали три цвета, в которые лучше не красить яйца на Пасху

Стоит выбрать яркие и праздничные оттенки Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко поделился своими рекомендациями относительно окраски пасхальных яиц, сообщает «Царьград».
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