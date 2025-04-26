На Орловщине зацвела сакура

В Орловской области настала пора массового цветения садов. В деревне Никуличи на приусадебном участке известного орловского садовода Владимира Кондревского в белых одеждах стоят груши, вишни, сливы и черешня.
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