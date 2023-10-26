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62ИНФО | Новости Рязани

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Обход Шацка включен в состав федеральной трассы

Обход Шацка включен в состав федеральной трассы

Теперь за этот участок трассы будет отвечать ФКУ «Поволжуправтодор». В краткосрочной перспективе эту часть дорогу обследуют - это позводит определить, какие именно работы необходимы для ее реконструкции и с какие сроки их возможно выполнить.

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